بـ"إيمان الرياض"..‏ عملية ناجحة لتصحيح عظام الوجه والفكين والجمجمة لثلاثينية

نجح فريق طبي متخصص من مستشفى الإيمان العام عضو تجمع الرياض الصحي الأول في إجراء عملية جراحية معقدة لتصحيح عظام الوجه والفكين والجمجمة لسيدة ثلاثينية، وامتدت إلى أكثر من ست ساعات، بقيادة استشاري جراحة الوجه والفكين الدكتور حسين العيثان.

وفي التفاصيل، كانت المريضة تعاني بسبب تقدم مفرط لعظام الفك السفلي مصحوب بتراجع كبير جدًا لعظام الفك العلوي، ما أدى إلى مشاكل بالتنفس والنطق والشكل الخارجي للوجه والفكين.

وتم خلال العملية فصل عظام الفك العلوي عن عظام قاع الجمجمة، وإعادة وضع وتثبيت الفك العلوي بالوضع الصحيح المناسب، كما تم فصل عظام الفك السفلي جراحيًا إلى جزءين وإزالة العظم الزائد والذي كان سببًا في التقدم المفرط للفك السفلي، وتكللت العملية بالنجاح وغادرت المريضة وهي بحالة صحية جيدة.

يُذكر أن قسم جراحة الوجه والفكين في مستشفى الإيمان العام يعد من الأقسام المتقدمة والتي تشهد تطورًا مستمرًا وملحوظًا بوجود كفاءات طبية متخصصة وتقنيات حديثة متعلقة بالتشخيص والعلاج واستحداث بروتوكولات علاجية معتمدة وفق أعلى معايير الجودة؛ بهدف توفير الخدمات والرعاية الصحية اللازمة للمرضى.

ويقوم القسم بعديد من العمليات الكبرى والمعقدة، كعمليات الجراحة التقويمية والتصحيحية لعظام الوجه والجمجمة، وعمليات الإصابات والكسور المعقدة لمنطقة الوجه والفكين والجمجمة، وترميم الأنسجة الرخوة لمنطقة الوجه والفكين، والعلاج التدخلي الجراحي للالتهابات وخراجات الوجه والعنق، وجراحة التصحيح الجراحي للتشوهات الخلقية للوجه والفكين عمليات شق الشفة والحنك، وجراحة المفصل الصدغي الفكي، وجراحة استئصال أورام الوجه والفكين، حيث أجرى خلال العام.