باجتماع مجلس الأمن.. المملكة تُعرِب عن إدانتها للعنف الجنسي في كل الأحوال

وأفاد بأن جميع تلك المشاريع هدفت إلى المساهمة في رفع مشاركة المرأة في الاقتصاد والقوى العاملة، وبناء قدرات المرأة اقتصاديًّا، وزيادة مشاركتها في التعليم والبرامج التعليمية في البلدان المتأثرة بالنزاعات المسلحة.

ولفت الانتباه إلى أن هذه الجهود تشمل تقديم الخدمات النفسية والاجتماعية وخدمات الحماية من آثار العنف القائم على النوع الاجتماعي، والخدمات القانونية للاجئات.

وأبان أنه في هذا الصدد يشير وفد المملكة العربية السعودية إلى تقرير الأمين العام للعنف الجنسي في حالات النزاع للفترة من شهر يناير إلى ديسمبر 2021م.