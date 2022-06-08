باحثون سعوديون يقتربون من علاج واعد لسرطان الرئة

اقترب باحثون سعوديون من علاجٍ واعدٍ لسرطان الرئة، بمشاركة علماءٍ من أستراليا وماليزيا، حيث قدمت الاختبارات المخبرية نتائج إيجابية في مكافحة المرض، وفقاً للمجلة العلمية السويسرية فارماسيوتكس.
وذكر التقرير، أن البربرين وهو مكوّن موجود في بعض النباتات أظهر نتائج إيجابية مهمة في السيطرة على خلايا سرطان الرئة، مشيرة إلى أن الباحثين الرئيسين عن الدراسة سعوديون، ويشاركهم فيها باحثون من أستراليا وماليزيا، تمكّنوا من إيجاد إستراتيجية جديدة لإيصال المكوّن بطريقة صحيحة وفي المكان المطلوب، حيث إن التحكم في ذلك مهمٌ للغاية؛ لأن الجرعة غير الصحيحة يمكن أن تكون سامّة للجسم.
ووجّد الباحثون خلال التجارب المخبرية أنهم كانوا قادرين على قمع نمو الورم، وكذلك تنظيم الخلايا التي تنتشر، مما يقلل من احتمالية انتشار الخلايا السرطانية في جميع أنحاء الجسم.
ويعد سرطان الرئة من أكثر أنواع السرطانات شيوعاً، والذي تسبّب في عام 2020 وحده في وفاة 1.8 مليون شخص.
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، فإن ما لا يقل عن ثلث وفيات السرطان ناتج عن استهلاك التبغ، إلى جانب نمط الحياة الخامل والسمنة وسوء التغذية.