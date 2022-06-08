باحثون سعوديون يقتربون من علاج واعد لسرطان الرئة

وذكر التقرير، أن البربرين وهو مكوّن موجود في بعض النباتات أظهر نتائج إيجابية مهمة في السيطرة على خلايا سرطان الرئة، مشيرة إلى أن الباحثين الرئيسين عن الدراسة سعوديون، ويشاركهم فيها باحثون من أستراليا وماليزيا، تمكّنوا من إيجاد إستراتيجية جديدة لإيصال المكوّن بطريقة صحيحة وفي المكان المطلوب، حيث إن التحكم في ذلك مهمٌ للغاية؛ لأن الجرعة غير الصحيحة يمكن أن تكون سامّة للجسم.