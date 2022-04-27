باحثون ومستشارون: "ولي العهد" أمير الشباب شخصية طموحة تخطو بثقة نحو مستقبل مزدهر للمملكة

وفي البداية، قال عضو الغرفة السعودية بالرياض، الشيخ سعد بن محمد العجلان: "نجدد البيعة والولاء لسمو ولي العهد على السمع والطاعة. وسمو ولي العهد يمثل نبراسًا للشباب، ليس على المستوى السعودي أو الإقليمي فحسب، بل على المستوى الدولي؛ وهو ما أهَّل سموه ليكون من بين أكثر الشخصيات تأثيرًا على مستوى العالم؛ لما يمتاز به من كاريزما سعودية طموحة، تخطو بثقة نحو مستقبل مزدهر. وقد وضع بصمات تعيد الأمجاد للأمة وفق رؤى طموحة".