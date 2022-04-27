باحثون ومستشارون: "ولي العهد" أمير الشباب شخصية طموحة تخطو بثقة نحو مستقبل مزدهر للمملكة

رفع عدد من المختصين والمستشارين أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-؛ بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه ولاية العهد.
وفي البداية، قال عضو الغرفة السعودية بالرياض، الشيخ سعد بن محمد العجلان: "نجدد البيعة والولاء لسمو ولي العهد على السمع والطاعة. وسمو ولي العهد يمثل نبراسًا للشباب، ليس على المستوى السعودي أو الإقليمي فحسب، بل على المستوى الدولي؛ وهو ما أهَّل سموه ليكون من بين أكثر الشخصيات تأثيرًا على مستوى العالم؛ لما يمتاز به من كاريزما سعودية طموحة، تخطو بثقة نحو مستقبل مزدهر. وقد وضع بصمات تعيد الأمجاد للأمة وفق رؤى طموحة".
فيما أوضح المستشار في الشؤون الاقتصادية فيصل الرماح أن "سمو ولي العهد قدَّم خلال السنوات الخمس الماضية عهدًا بالسير بخطى واثقة نحو التنمية. ولقد رفع شعار الشفافية المطلقة، وحارب الفساد والتطرف، كما عمل على تشجيع الاستثمار، وفتح آفاق التعاون مع العالم، ومنح شباب وفتيات السعودية الكثير من الثقة للمشاركة في التنمية الاقتصادية الواعدة".
وأضاف "الرماح" بأن المشروعات التي جاءت لتحقيق رؤية السعودية 2030 غيَّرت الكثير من الأفكار نحو مجد جديد لهذه البلاد المباركة بقيادتها الواعية، وخطوات غير مسبوقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان –أيدهما الله-.
وقدَّم الرئيس التنفيذي للشركة المتقدمة للبتروكيماويات، المهندس فهد بن سالم المطرفي، التهنئة لصاحب المبادرات الخلاقة بذكرى توليه ولاية العهد التي يتجلى فيها حب الشعب، وولاؤه لقيادته الرشيدة، والاعتزاز بالوطن الغالي، الذي يفخر أبناؤه بما تحقق من إنجازات تاريخية، وركائز لاقتصاد قوي، ووطن برقم متقدم وسط المنظومة العالمية.
وسأل "المطرفي" المولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، وأن يوفقهما لما فيه خير للبلاد والعباد، وأن يمتعهما بالصحة والعافية، وأن يحفظ السعودية من كل شر، وينصر جنودنا على الحدود، ويديم علينا الأمن والاستقرار والرخاء.