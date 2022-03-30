"باحث سياسي": إعلان التحالف بوقف العمليات العسكرية باليمن خطوةٌ تمهد لصنع السلام

أكد الباحث السياسي سلمان الشريدة أن إعلان قيادة التحالف العربي عن وقف العمليات العسكرية في اليمن خلال شهر رمضان؛ يأتي دعمًا للجهود الحثيثة لمجلس التعاون لصنع السلام ودعم الشعب اليمني الشقيق تنمويًّا وإغاثيًّا وإنسانيًّا.

