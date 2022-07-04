"بادر الكشفي" يوزع 25 ألف عبوة ماء على ضيوف الرحمن خلال موسم الحج

قامت كشافة وزارة التعليم بتوزيع 25 ألف عبوة ماء بارد على ضيوف بيت الله الحرام منذ انطلاقة أعمالها خلال موسم حج هذا العام.
وتفصيلًا، تم ذلك من خلال فرق الوزارة الكشفية بمركز "بادر" الكشفي؛ حيث ينتشر أفراد الكشافة يومياً بعد صلاة الظهر أمام المركز القريب من المسجد الحرام، ويقومون بتوزيع عبوات الماء.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس النشاط الكشفي القائد زياد قدير أن (سقيا الحاج) هو أحد المسارات الخمسة التي تنفذها كشافة وزارة التعليم ممثلة في مركز "بادر" الكشفي لخدمة ضيوف الرحمن.
وأضاف: يُعد مسار السقيا أحد المسارات الجليلة التي تزرع في نفوس الكشافة حب الخير ومساعدة الآخرين؛ لما يحمله من معاني الرحمة والمحبة، لاسيما وأنهم ضيوف الرحمن، كما أنه يعطي صورة رائعة لشباب هذا الوطن المعطاء.