"بادر الكشفي" يوزع 25 ألف عبوة ماء على ضيوف الرحمن خلال موسم الحج

وتفصيلًا، تم ذلك من خلال فرق الوزارة الكشفية بمركز "بادر" الكشفي؛ حيث ينتشر أفراد الكشافة يومياً بعد صلاة الظهر أمام المركز القريب من المسجد الحرام، ويقومون بتوزيع عبوات الماء.