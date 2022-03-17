"باعجاجة": تجنبوا "التسوق المظهري" عند شراء أغراض رمضان واحذروا فخ "التخفيضات"

حذّر المحلل الاقتصادي وعضو هيئة التدريس بجامعة جدة، البروفيسور سالم باعجاجة، جميع أفراد المجتمع، من التسوق المظهري في شراء أغراض رمضان، أو الوقوع في فخ التخفيضات التي تعلن عنها المراكز الاستهلاكية تزامناً مع قرب الشهر الفضيل؛ مما يؤدي إلى تكدس الاحتياجات الاستهلاكية في المنزل دون الاستفادة منها، داعياً إلى ضرورة التقنين المالي في مصاريف رمضان حتى لا يجد الفرد نفسه في منتصف الشهر بحاجة للاستدانة والاقتراض من الآخرين لسد الاحتياجات وحدوث خلل بالميزانية.