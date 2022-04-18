بافتتاح 3 منها.. هيئة التراث تطلق مبادرة "بيت الحرفيين بالمملكة "

أطلقت هيئة التراث، اليوم، مبادرة بيت الحرفيين بافتتاح ثلاثة بيوت للحرفيين في المدرسة الأميرية بالأحساء، وسوق المسوكف في عنيزة، وفي سوق الحرفيين في بريدة، وذلك ضمن جهود الهيئة الرامية إلى المحافظة على الثروة الثقافية وإدارتها بفعالية عبر توسيع دائرة إنشاء بيوت الحرفيين بالمملكة، وإبراز جمال الحرف اليدوية السعودية العريقة والأصيلة، مع العمل على تطوير قدرات الحرفيين والحرفيات السعوديين، ونشر العديد من التصاميم المبتكرة للحرف السعودية.