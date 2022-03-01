باكستان.. اعتقال مشتبه به متورط في هجوم على القنصلية السعودية بقنبلة يدوية

كشفت إدارة مكافحة الإرهاب الباكستانية، عن اعتقالها لمطلوب إرهابي متطور في الهجوم على القنصلية السعودية في مدينة كراتشي قبل 11 عامًا.

وقالت شرطة إقليم السند جنوب باكستان: تم إلقاء القبض على المتهم يوم أمس الاثنين، بتهمة إلقاء قنبلة يدوية على القنصلية السعودية في كراتشي 2011، ولم يصب أحد في الحادث الإرهابي.

ووفقًا لصحيفة "دا نيوز" الباكستانية؛ فإن المتهم ينتمي لجماعة "المهدي"، وهي جماعة محظورة، وتم القبض عليه بعد وصول بلاغ عن موقعه؛ مشيرة إلى أنه متورط في عدة اعتداءات إرهابية لأسباب طائفية؛ منها إلقاء قنبلة على أحد المساجد بكراتشي بعد حادثة القنصلية وحوادث قتل وسرقة أخرى.