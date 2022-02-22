باكستان تدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف مطار جازان بطائرة مسيرة مفخخة

أدانت باكستان بشدة الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيا الحوثي بطائرة مسيرة على مطار الملك عبد الله في جازان، وأدى إلى إصابة عددٍ من المدنيين الأبرياء.

وأعربت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين من جراء الهجوم، موضحة أن هذه الهجمات لا تنتهك القانون الدولي فحسب، بل إنها تهدد أيضًا سلام وأمن المملكة العربية السعودية والمنطقة.

وقال البيان إن باكستان تدعو إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات، وتجدد دعمها الكامل للمملكة العربية السعودية وتضامنها معها في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.