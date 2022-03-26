باكستان تعلن تضامنها الكامل مع المملكة وتدين بشدة "هجمات الحوثي"

أدانت باكستان، بشدة، الهجمات التي شنّتها ميليشيا الحوثي بالصواريخ والطائرات المسيرة المفخخة لاستهداف البنية التحتية المدنية ومنشآت الطاقة في أنحاء مختلفة من المملكة العربية السعودية، التي تمّ اعتراضها وتدميرها بنجاحٍ من قِبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.