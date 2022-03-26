باكستان تعلن تضامنها الكامل مع المملكة وتدين بشدة "هجمات الحوثي"

أدانت باكستان، بشدة، الهجمات التي شنّتها ميليشيا الحوثي بالصواريخ والطائرات المسيرة المفخخة لاستهداف البنية التحتية المدنية ومنشآت الطاقة في أنحاء مختلفة من المملكة العربية السعودية، التي تمّ اعتراضها وتدميرها بنجاحٍ من قِبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم، أن باكستان تدعو إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات التي تنتهك القانون الدولي وتهدّد سلام وأمن المملكة العربية السعودية والمنطقة.
وجدّد البيان دعم باكستان الكامل وتضامنها مع المملكة العربية السعودية ضد أيّ تهديد لسيادتها وسلامة أراضيها.