باكو.. "ابن خضير" يستقبل "السعوديين الـ3 منقذي الأذربيجاني" ويشيد ببطولتهم

استقبل سفير المملكة العربية السعودية في جمهورية أذربيجان الدكتور حمد عبدالله بن خضير، اليوم، ثلاثة مواطنين أسهموا في إنقاذ حياة رجل أذربيجاني.
بداية، قدم السفير شكره للسياح السعوديين الثلاثة وهم أخصائي طب الطوارئ بمستشفى رفحاء العام غالب اللويش الشمري، وزميليه فنيي التشغيل بشركة سابك بمدينة الجبيل، عيد حويطان الشمري، وسعد عبدالله المطيري، ثم أقام لهم مأدبة غداء؛ تقديراً لموقفهم البطولي.
وجاء استقبال الثلاثة لمساهمتهم في إنقاذ رجل أذربيجاني من الموت بعدما توقف قلبه على الطريق، حيث أجروا له الإسعافات الأولية حتى عاد له النبض والتنفس، وبادرو بنقله إلى المستشفى، وهي الواقعة التي لقيت ثناء كبيراً من المجتمع الأذربيجاني تجاه المنقذين.
وكانت "سبق" قد انفردت بنشر تفاصيل الواقعة قبل نحو أربعة أيام، ونقلت حينها مطالبات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ومستخدمي الأجهزة الذكية، بضرورة تكريم السياح الثلاثة؛ لحسن صنيعهم وتسجيلهم موقفاً إنسانياً مشرفاً عن أبناء المملكة خارجياً.