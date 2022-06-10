باكو.. "ابن خضير" يستقبل "السعوديين الـ3 منقذي الأذربيجاني" ويشيد ببطولتهم

وجاء استقبال الثلاثة لمساهمتهم في إنقاذ رجل أذربيجاني من الموت بعدما توقف قلبه على الطريق، حيث أجروا له الإسعافات الأولية حتى عاد له النبض والتنفس، وبادرو بنقله إلى المستشفى، وهي الواقعة التي لقيت ثناء كبيراً من المجتمع الأذربيجاني تجاه المنقذين.