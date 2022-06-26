بالأجهزة والمعدات الحديثة.. "النقل" تفحص الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة

وتسهم هذه الجهود التي تقوم بها الوزارة في تحسين الخدمات المقدمة لسكان وأهالي منطقة مكة المكرمة وقاصدي بيت الله الحرام، حيث تنفذ الوزارة الأعمال وفق أرقى المعايير، بما ييسر السبل على الحجاج والمعتمرين، ويحقق مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن الساعي إلى الوصول إلى 30 مليون معتمر بحلول 2030، وصولًا لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، حيث تستهدف الاستراتيجية الصعود بالمملكة للمرتبة السادسة عالميًا في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، والحفاظ على ريادتها عالميًا في ترابط شبكاتها، وخفض معدل حالات الوفيات الناجمة عن الحوادث.