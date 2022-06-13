بالأسماء.. جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة تعلن الفائزين في دورتها العاشرة

وفاز بالجائزة في فرع "جهود المؤسسات والهيئات" مناصفة كل من: "شركة العبيكان: إدارة النشر والترجمة"، التي تأسست بالرياض في العام 1995م حيث ترجمت أكثر من (1000) عنوان منذ تأسيسها، منقولة عن اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والروسية والإسبانية، وذلك في مجالات متنوعة، و"العربي للنشر والتوزيع" التي تأسست بالقاهرة عام 1975م وانطلقت حركة الترجمة بها منذ العام 2005؛ حيث ترجمت أكثر من 200 عنوان في مجالات الرواية والقصص والفنون وثقافات الشعوب من عدة لغات عالمية، فيما حجبت الجائزة في فرع "العلوم الطبيعية من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى".