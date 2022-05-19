بالإجماع.. المملكة ممثلاً عن المجموعة العربية في مجلس "الإيكاو"

وعبَّر الوزير الجاسر عن شكره للقيادة الرشيدة ؛ نظير ما يجده قطاع الطيران المدني في المملكة من دعم لا محدود، مؤكدًا أن الفوز يجسد أهمية الدور الذي تضطلع به المملكة في مجال صناعة الطيران المدني على المستويين المحلي والإقليمي، إلى جانب دورها الفاعل على مستوى المنظمات الدولية المتخصصة في الطيران المدني؛ مشيرًا إلى أهمية تعزيز العمل العربي المشترك في مجال صناعة النقل الجوي؛ والتواصل المستمر بما يحقق أعلى معايير السلامة لهذا القطاع الحيوي؛ كما نوه معاليه بنتائج مؤتمر مستقبل الطيران الذي عُقد الأسبوع الماضي في الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -؛ مؤكدًا أن نتائج المؤتمر ستنعكس إيجابًا على قطاع الطيران على المستويين العربي والعالمي.