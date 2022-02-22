بالتزامن مع ذكرى التأسيس.. فلكية جدة ترصد شروق شمس التأسيس

نظّمت الجمعية الفلكية بجدة صباح اليوم الثلاثاء 22 فبراير 2022، فعالية رصد وتصوير شروق الشمس للطفل بالتزامن مع ذكرى التأسيس المجيدة.

وقال المهندس ماجد أبو زاهرة: هذه الفعالية تهدف إلى توعية الأطفال بأهمية علم الفلك وتحديدًا الشمس التي تُعتبر واحدة من حوالى 100 مليار نجم في مجرتنا درب التبانة، ولها تأثيرات بالغة الأهمية على كوكبنا؛ فهي تتحكم في الطقس وتيارات المحيطات والفصول والمناخ، وتجعل الحياة النباتية ممكنة من خلال عملية التمثيل الضوئي، ولولا حرارة الشمس لما أصبحت الحياة ممكنة على الكرة الأرضية.

وأضاف أن دراسة الشمس التي تعتبر أقرب النجوم إلينا؛ يجعلنا نعرف المزيد عن النجوم الأخرى، وكلما فهمنا النجوم الأخرى بشكل أفضل؛ عرفنا المزيد عن مجرتنا درب التبانة، وكذلك نعرف المزيد عن المجرات الأخرى، وفي النهاية نتعلم المزيد عن الكون.

إضافة لذلك تم رصد أبرز المعالم الواضحة على سطح الشمس، وهي البقع الشمسية التي تتشكل بسبب نشاط مغناطيسي قوي داخل الشمس؛ تلك البقع ليست دائمة، ويمكن أن تتحرك ببطء عبر سطح الشمس، وهي متغيرة الحجم أثناء تحركها. وظهور البقع يتبع الدورة الشمسية لمدة أحد عشر عامًا.

وتابع: إن زيادة الوعي بعلم الفلك لدى للأطفال في غاية الأهمية؛ فمن خلال تعريفهم بحجم وعمر الأشياء في الكون؛ يمنحهم ذلك مساحة ذهنية للتفكير بشكل أكثر أفضل حول مقاييس الوقت والمسافة والحجم، وعليه يمكن لعلم الفلك أن يعزز ويزيد من فهمهم وتقديرهم للعلم والتكنولوجيا.