بالتزامن مع موسم الحج.. "الإذاعة والتلفزيون" تعرض وثائقية "حجة الرسول"

وتنقسم السلسلة إلى ثلاث مراحل؛ تستعرض المرحلة الأولى خروج الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة المنورة قاصدًا مكة المكرمة مرورًا بميقات ذي الحليفة، أما المرحلة الثانية فتروي وصوله صلى الله عليه وسلم إلى البيت الحرام، والكعبة المشرفة، وتوجهه إلى مقام إبراهيم وأداءه ركعتي الطواف، ثم بعد ذلك السعي بين الصفا والمروة.