بالتعاون مع "إنسان".. "ذيب لتأجير السيارات" تمدّد اتفاقية استقطاع ريال عن كل عقد للأيتام

وعقب التوقيع على المذكرة، قال محمد بن عثمان القاضي مدير إدارة التسويق بشركة ذيب لتأجير السيارات "نحرص في الشركة على مواصلة دعم العمل الخيري والإنساني، عبر برنامج «ذيب الخير»، حيث نعمل من خلال هذه المبادرة على دعم الشرائح التي تحتاج لمد يد العون، بصور مستدامة، وسوف نستمر في دعمها انطلاقًا من مسؤوليتنا المجتمعية، القائمة على رؤى ومبادرات واضحة المعالم في مجال دعم الجهات التي تنشط في العمل الخيري والإنساني، من أجل المحافظة على مستويات الخدمات التي تقوم بتقديمها هذه الجهات".