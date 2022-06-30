بالتعاون مع الإسكان.. "سواعد" تُسَلم وحدات سكنية للأشخاص ذوي الإعاقة

سَلّمت جمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية عددًا من الوحدات السكنية لمستفيديها، بالشراكة مع برنامج الإسكان التنموي والمشاركة المجتمعية بحضور رئيس مجلس الإدارة فيصل بن عبدالله فؤاد أبو بشيت وعضو المجلس عبدالرحمن السحيمي.
وقال "أبو بشيت": نسعى في جمعية سواعد إلى تقديم الدعم لكافة مستفيدي الجمعية من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، واليوم وبالتعاون مع وزارة الإسكان وتحديدًا برنامج الإسكان التنموي؛ تَشرفنا بتسليم عدد من الوحدات السكنية لمستفيدي الجمعية الأكثر احتياجًا.
وأشار "أبو بشيت" إلى أن برنامج الإسكان التنموي يُعد من البرامج المهمة التي تتولى من خلالها وزارة الإسكان توفير العديد من الحلول المناسبة للأسر المستفيدة من البرنامج، بالشراكة مع القطاع غير الربحي والجمعيات الخيرية والقطاع الخاص ممثلًا في برامج المسؤولية الاجتماعية، وتشمل العديد من الفئات كالمسجلين في قوائم الضمان الاجتماعي وغيرها.
وأكد "أبو بشيت" أن منظومة الإسكان في المملكة العربية السعودية حققت قفزات وإنجازات غير مسبوقة عبر سياسات حددتها رؤية المملكة 2030 ضمن أحد برامجها الرئيسية؛ وذلك للوصول إلى (مجتمع حيوي، ووطن طموح، واقتصاد مزدهر)، إضافة إلى أنه منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اهتمامًا خاصًّا بالإسكان؛ وذلك انطلاقًا من مبدأ "الإنسان أولًا" لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي للأسر السعودية لصناعة مستقبل واعد.
بدورهم، أعرب المستفيدون من برنامج الإسكان التنموي، عن سعادتهم بعد استلامهم مفاتيح وحداتهم السكنية، كما عبّروا عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة التي جعلت رفاهية المواطن وتوفير الحياة الكريمة له جل اهتمامها.
يُذكر أن الإسكان التنموي أحد مبادرات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030، ويهدف لتلبية احتياج الأسر الأشد حاجة في المجتمع من المساكن، وتمكينهم وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية.