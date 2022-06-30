بالتعاون مع الإسكان.. "سواعد" تُسَلم وحدات سكنية للأشخاص ذوي الإعاقة

وأكد "أبو بشيت" أن منظومة الإسكان في المملكة العربية السعودية حققت قفزات وإنجازات غير مسبوقة عبر سياسات حددتها رؤية المملكة 2030 ضمن أحد برامجها الرئيسية؛ وذلك للوصول إلى (مجتمع حيوي، ووطن طموح، واقتصاد مزدهر)، إضافة إلى أنه منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اهتمامًا خاصًّا بالإسكان؛ وذلك انطلاقًا من مبدأ "الإنسان أولًا" لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي للأسر السعودية لصناعة مستقبل واعد.