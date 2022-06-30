بالتعاون مع التجارة.. ورشة عمل بـ"غرفة جازان" حول أسعار السلع الاستهلاكية

من جانبه أكد مدير فرع وزارة التجارة بجازان الدكتور سعيد علي آل حاضر، أهمية هذه الورشة؛ مبينًا الدور الذي يعمل به الفرع من خلال الفِرَق الرقابية التي تعمل بشكل يومي، على جميع المحافظات، وترصد أي ارتفاع أو مخالفات قد تُضر بالسوق من ارتفاع أسعار غير مبرر؛ مضيفًا أن العمل مشترك بين الغرفة وفرع وزارة التجارة، وتجار الجملة والمستوردين؛ لضمان استقرار السوق وتوفر إمدادات السلع.