بالتعاون مع "تقويم التعليم".. مجمع الملك سلمان يطلق مشروع اختبار كفاية اللغة العربية

كما قال حساب يحمل اسم "أبو ثامر": "هذا إنجاز عظيم للوطن والثقافة والهوية العربية.. اللغة العربية من ضمن ست لغات عالمية من حيث كثرة الناطقين بها، وهي من ضمن اللغات المسموح بالتحدث بها في الأمم المتحدة، وهي قبل كل ذلك لغة أعظم كتاب وأعظم نبي.. شكرًا للقائمين على هذا المنجز".