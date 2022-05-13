"بالتي هي أحسن" أكثر البرامج الدينية مشاهدة في رمضان

ويعالج البرنامج المشكلات التي اعترت الخطاب الإسلامي، من تطرف وتصنيف وإقصاء، كما يشرح البرنامج سبب اعتبار التصنيف والإقصاء مدخلاً للتطرف، وكيف أن لحمة المجتمع الواحد تتأثر بفعل أطروحات التشتيت والتفرقة التي يقودها متطرفون يرغبون بالاستفراد بالرأي في المسائل الخلافية، وينبذون كل من يحاول مناقشتهم في افتراضاتهم الحاسمة التي أقرّوها دون أدلة واضحة.