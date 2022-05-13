"بالتي هي أحسن" أكثر البرامج الدينية مشاهدة في رمضان

للعام الثاني على التوالي؛ حصد البرنامج الديني "بالتي هي أحسن" الذي عُرض على شاشة MBC1 في رمضان المنصرم، على نسبة أعلى برنامج ديني مشاهدة هذا العام بحسب استفتاءً أجرته صحيفة "سبق".
وحقق البرنامج على نسبة تصويت فاقت الـ 41% من مجمل 5 آلاف شخص شاركوا في الاستفتاء، حيث يستضيف البرنامج بشكل دائم الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي.
وشمل الاستفتاء أربعة برامج دينية عُرضت على عدة قنوات فضائية في رمضان 1443 هجري وهي: برنامج بالتي هي أحسن، وبرنامج الأيام الخالية، وبرنامج مع القرني، وبرنامج إنسان.
ويحمل برنامج "بالتي هي أحسن" رسالة الخطاب الإيجابي الذي يصل للمقصد الشرعي ويؤلف القلوب ويصنع صورة ذهنية إيجابية لدى غير المسلمين عن الدين الإسلامي العظيم، ويقدم هذه الرسالة وفق رؤية رحيبة للدين الإسلامي، تتمثل في قيم السماحة والرحمة والرفق.
ويناقش برنامج "بالتي هي أحسن" بجرأة وتجرّد القضايا الإسلامية المعاصرة؛ فيعيد تعريف مصطلح الأقليات والجاليات الإسلامية، ويشرح سبب تصاعد وتعقيد ظاهرة الإسلاموفوبيا وسوء الكفاءة في التصدي لها.
ويعالج البرنامج المشكلات التي اعترت الخطاب الإسلامي، من تطرف وتصنيف وإقصاء، كما يشرح البرنامج سبب اعتبار التصنيف والإقصاء مدخلاً للتطرف، وكيف أن لحمة المجتمع الواحد تتأثر بفعل أطروحات التشتيت والتفرقة التي يقودها متطرفون يرغبون بالاستفراد بالرأي في المسائل الخلافية، وينبذون كل من يحاول مناقشتهم في افتراضاتهم الحاسمة التي أقرّوها دون أدلة واضحة.