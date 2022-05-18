بالجهاز الملاحي الجراحي.. استئصال ورم بالغدة النخامية لسبعيني بمستشفى النور بمكة

تمكّن فريق طبي بمستشفى النور التخصصي عضو التجمُّع الصحي بمكة المكرّمة، من إزالة ورم في الغدة النخامية لمريض سبعيني باستخدام أحدث التقنيات الحديثة.
تفصيلاً؛ أوضح استشاري مناظير الجيوب الأنفية وقاع الجمجمة الدكتور نايف الفتني، أن مريضاً يبلغ من العمر (٧٢ عاماً) كان يعاني ألماً في الجيوب الأنفية وخللاً في وظائف الغدة النخامية وتمّ تشخيص المرض والذي يعد ورماً في الدماغ في منطقة الغدة النخامية للمريض الذي كان يشتكي من ضعف البصر في العين اليسرى نتيجة ضغط الورم على عصب البصر.
وأضاف د. الفتني، بفضل الله، ومن ثم بجهود الفريق الطبي المكوّن من جراحة الأنف والأذن والحنجرة، وأيضاً من جراحة المخ والأعصاب، تمّت إزالة الورم بالكامل باستخدام الجهاز الملاحي الجراحي دون إصابة لعصب البصر أو إصابة للشريان السباتي الرئيس للدماغ وتعافى المريض بشكل كامل وخرج من المستشفى بصحة وسلامة.
وكشف أنه تم استخدام أحدث التقنيات الحديثة المستخدمة في عمليات مناظير الجيوب الأنفية المتقدمة وأورام قاع الجمجمة وهو جهاز ملاحي جراحي يستخدم أثناء العمليات الجراحية كي يساعد الجراح على تحديد الأماكن الحرجة، مثل الشرايين والأعصاب الدقيقة، لكي يسهّل إزالة الأورام من دون تأثير على وظيفة الأعصاب وتجنب حدوث مضاعفات شديدة كالنزيف وغيرها.