بالجهاز الملاحي الجراحي.. استئصال ورم بالغدة النخامية لسبعيني بمستشفى النور بمكة

تفصيلاً؛ أوضح استشاري مناظير الجيوب الأنفية وقاع الجمجمة الدكتور نايف الفتني، أن مريضاً يبلغ من العمر (٧٢ عاماً) كان يعاني ألماً في الجيوب الأنفية وخللاً في وظائف الغدة النخامية وتمّ تشخيص المرض والذي يعد ورماً في الدماغ في منطقة الغدة النخامية للمريض الذي كان يشتكي من ضعف البصر في العين اليسرى نتيجة ضغط الورم على عصب البصر.