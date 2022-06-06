بالدبلوماسية "الوقائية" و"الإنسانية".. دور محوري تلعبه الرياض في حل النزاعات الدولية

وبيَّن أمثلة على ذلك باتفاقية الطائف، والاتفاقية بين الإخوة في العراق، وأيضًا ما تسعى إليه السعودية في اليمن من إصلاح بين المجلس الانتقالي والشرعية، وفي الآونة الأخيرة ما تسعى إليه السعودية لحل النزاع الروسي-الأوكراني؛ وهذا يعكس مكانة السعودية، ليس فقط على الجانب الإقليمي الإسلامي، وإنما على الجانب الإنساني العالمي.