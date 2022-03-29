بالرسوم الإبداعية.. 10 آلاف طفل يواجهون التنمر من مدينة عبدالله الاقتصادية

فيما قامت المبادرة باختيار 14 فائزًا من بين 10 آلاف مشارك ضمن بطولة "نجم العام" بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ بمنطقة مكة المكرمة، وتم خلال الحفل تسليط الضوء على إبداعاتهم، وعرضها عن طريق إقامة عرضَين فنيَّين مميزَين سعيًا لتشجيعهم، وإيصال رسالتهم السامية إلى الحاضرين، بحضور شخصيات مجتمعية بارزة.