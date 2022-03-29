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بالرسوم الإبداعية.. 10 آلاف طفل يواجهون التنمر من مدينة عبدالله الاقتصادية

عبر مبادرة "بالمحبة نواجه التنمر".. و14 فائزًا ضمن بطولة "نجم العام"
بالرسوم الإبداعية.. 10 آلاف طفل يواجهون التنمر من مدينة عبدالله الاقتصادية
10 آلاف طفل يشاركون في مبادرة "بالمحبة نواجه التنمر"
أمجد أحمد آدم
أمجد أحمد آدم

شارك 10 آلاف طفل من جميع أنحاء السعودية في مبادرة "بالمحبة نواجه التنمر"، وذلك عن طريق تقديمهم رسومات إبداعية، تعبِّر عن "التنمر" وما له من آثار سلبية في حياة الأطفال، ودور الوعي المجتمعي في الحد من انتشاره.

فيما قامت المبادرة باختيار 14 فائزًا من بين 10 آلاف مشارك ضمن بطولة "نجم العام" بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ بمنطقة مكة المكرمة، وتم خلال الحفل تسليط الضوء على إبداعاتهم، وعرضها عن طريق إقامة عرضَين فنيَّين مميزَين سعيًا لتشجيعهم، وإيصال رسالتهم السامية إلى الحاضرين، بحضور شخصيات مجتمعية بارزة.

وأوضحت أسرار حريري، المسؤولة عن مبادرة "بالمحبة نواجه التنمر"، أنه تم اختيار الفائزين من دارة صفية بن زقر تحت إشراف الفنانة التشكيلية صفية شخصيًّا، وتم خلالها مراعاة ما تحمله كل رسمة من الرسومات المقدمة من فن ومعنى، ومدى ملاءمتها لعمر الطفل الذي قام برسمها.

رابغ
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أسرار حريري

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