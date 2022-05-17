بالزفة.. تكريم متفرد من "تعليم مكة" لـ"مودة" و"ليان" وبطلات الإبداع

كرّمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، الطالبة "مودة عمر" التي مثّلت الوطن، فخرًا بفوزها بالمركز الثالث، والطالبة "ليان مذكر"؛ لمشاركتهما مع الفريق السعودي في المعرض الدولي للعلوم والهندسة آيسف 2022م، وجميع الطالبات المشاركات في الأولمبياد الوطني للإبداع؛ وذلك بحضور عدد من قيادات ومشرفات تعليم مكة المكرمة.
واستُهِل الحفل بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم، تلاه السلام الملكي، عقبها كلمة مساعدة مدير الشؤون التعليمية، لمياء بنت عبدالعزيز بشاوري، التي أعربت عن بالغ سعادتها بهذا الإنجاز الوطني المشرف الذي مثله أبناء وبنات مملكتنا الحبيبة؛ مشيرة إلى أن وطننا الحبيب يملك أجيالًا واعدة وطموحة مستعدة للمشاركة في التنافس العالمي.
وأضافت: "في آيسف ٢٠٢٢ نجد أبناء وبنات المملكة العربية السعودية ناهضين متوثبين نحو مستقبل مشرق، وتحت مظلة راعية داعمة مهتمة، جعلت الموهبة مستهدف سامي لنهضة الوطن؛ فاستثمرتها كمنجز ثبّتها كفكرة لما لها من صدى في بنيان شاهق لدولة متمكنة لها رؤية دخلت بها عالم التنافسية في زمن تسابقت فيه المعرفة وتسارعت المعلوماتية، ونهضت الثورة الصناعية؛ فلم يعد التقدم عاديًّا؛ بل لا بد من وثبات متسارعة وقفزات متقاربة؛ فالتحدي الذي نعيشه يحتاج إلى ثروات بشرية ترى العالم بمنظار مختلف وعميق، وتتطلع لوطن فاخر مبهر؛ لأنها تستحق أن تكون الأولى بين الدول.
ولفتت إلى أن وزارة التعليم بجهودها الاستثنائية صنعت الأجيال المنشودة للوطن، وتبنّت الطاقات الموهوبة بدعم من قيادتنا الرشيدة؛ مما أهّلها لتكون في طليعة العالم إنجازًا وإبداعًا، مقدمة جزيل شكرها لوزارة التعليم، وإدارات التعليم، ومديرة مكتب الجنوب، والإدارات الداعمة، وإدارة الموهوبات والمشرفات التربويات، ومديرات المدارس والمعلمات والطالبات وأولياء الأمور.
ثم توالت فقرات الحفل متضمنة فيديو مرئيًّا يستعرض منجزات معرض آيسف ٢٠٢٢، ومسيرة مبدعة، ثم الزفة، فكلمة قائدة المدرسة، وكلمة مديرة مكتب جنوب تعليم مكة، وقصيدة طالبة، وتكريم مودة عمر، وتكريم الطالبات المشاركات في الأولمبياد الوطني للإبداع، وتهنئة صديقات.