بالزفة.. تكريم متفرد من "تعليم مكة" لـ"مودة" و"ليان" وبطلات الإبداع

وأضافت: "في آيسف ٢٠٢٢ نجد أبناء وبنات المملكة العربية السعودية ناهضين متوثبين نحو مستقبل مشرق، وتحت مظلة راعية داعمة مهتمة، جعلت الموهبة مستهدف سامي لنهضة الوطن؛ فاستثمرتها كمنجز ثبّتها كفكرة لما لها من صدى في بنيان شاهق لدولة متمكنة لها رؤية دخلت بها عالم التنافسية في زمن تسابقت فيه المعرفة وتسارعت المعلوماتية، ونهضت الثورة الصناعية؛ فلم يعد التقدم عاديًّا؛ بل لا بد من وثبات متسارعة وقفزات متقاربة؛ فالتحدي الذي نعيشه يحتاج إلى ثروات بشرية ترى العالم بمنظار مختلف وعميق، وتتطلع لوطن فاخر مبهر؛ لأنها تستحق أن تكون الأولى بين الدول.