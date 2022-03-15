بالشراكة مع "فيفور السويسرية".. "سبيماكو الدوائية" تُوَطن صناعة مستحضرات علاج الأنيميا

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الخطة الاستراتيجية للشركة، التي تهدف إلى التوسع والانتشار، والتنويع بالدخول في مجالاتٍ تُحقق أعلى مستويات الرعاية الصحية، وتلبية احتياجات السوق السعودي، وضمان استمرارية توافر الدواء للمريض بأعلى المعايير المعمول بها دوليًّا، وتعد "سبيماكو" إحدى أكبر شركات الأدوية في المملكة العربية السعودية والمنطقة، وتحرص باستمرار على بناء وتنويع الشراكات وعقد الاتفاقيات لتطوير وتمكين صناعة الدواء في المملكة.