بالشراكة مع "فيفور السويسرية".. "سبيماكو الدوائية" تُوَطن صناعة مستحضرات علاج الأنيميا

وقّعت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية- سبيماكو الدوائية، مع شركة فيفور فارما السويسرية، اتفاقية لنقل تكنولوجيا تصنيع حقن "فيرنجكت"، التي تساعد في الحد من ضرورة العلاج بواسطة نقل الدم وما يتبعه من مخاطر.
وتطمح سبيماكو الدوائية في أن يكون هذا المنتج امتدادًا للتحالف الاستراتيجي مع شركة فيفور فارما؛ ليشمل المزيد من المستحضرات عالية التخصصية.
وتضمنت الاتفاقية حصول سبيماكو الدوائية على الترخيص بتصنيع وتسويق نفس الدواء باسم خاص، وهو ما يعرف بمبدأ المستحضر المبتكر الثاني، وتبلغ قيمة الاتفاقية 240 مليون ريال، على مدى ثمان سنوات.
وُقّعت الاتفاقية في الرياض برعاية محمد بن طلال النحاس رئيس مجلس إدارة سبيماكو الدوائية، وبحضور الدكتور أندري شالر سفير سويسرا لدى المملكة، وممثلين عن الجهات الحكومية.
وأوضح خالد بن صالح الخطاف، الرئيس التنفيذي لـ"سبيماكو الدوائية"، أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن جهود الشركة لتوطين ونقل تكنولوجيا صناعة الدواء من خلال شراكات استراتيجية مع شركات عالمية، كما تعزز دور سبيماكو الدوائية في دعم المحتوى المحلي وتحقيق الأمن الدوائي في المملكة العربية السعودية.
وأضاف "الخطاف" أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الموقع الريادي لسبيماكو الدوائية في السوق المحلي، ودعم مساعيها لرفع نسبة توطين الصناعات الدوائية بالمملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويدعم أهداف برنامج التحول الوطني في قطاع الصحة والصناعة، بالاعتماد على التصنيع المحلي بشكل عام، والصناعات النوعية القائمة على المعرفة، على وجه الخصوص.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الخطة الاستراتيجية للشركة، التي تهدف إلى التوسع والانتشار، والتنويع بالدخول في مجالاتٍ تُحقق أعلى مستويات الرعاية الصحية، وتلبية احتياجات السوق السعودي، وضمان استمرارية توافر الدواء للمريض بأعلى المعايير المعمول بها دوليًّا، وتعد "سبيماكو" إحدى أكبر شركات الأدوية في المملكة العربية السعودية والمنطقة، وتحرص باستمرار على بناء وتنويع الشراكات وعقد الاتفاقيات لتطوير وتمكين صناعة الدواء في المملكة.