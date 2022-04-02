بالصور.. أطفال يرسمون البسمة على وجوه المعتمرين خلال مشاركة ذويهم تأدية العمرة

شارك عدد من الأطفال، ذويهم في تأدية مناسك العمرة، في مشهد رسم البسمة على وجوه المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام؛ حيث حرص ذووهم على تعويد أبنائهم على حب المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتعويدهم على الحضور إليهما لتتعلق قلوبهم بهما، وتشجيعهم على ذلك بكل الوسائل الممكنة.
ورصدت عدسة إدارة مركز الأخبار بالرئاسة البسمة التي رسمها الأطفال بعودتهم للمسجد الحرام على وجوه المعتمرين والزوار، وعبر برنامج "طفلك معنا بأمان" ومبادرة "سوار" توفر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بيئة آمنة لأطفال المعتمرين والزوار داخل البيت العتيق، وتعرفهم بقدسية المكان واحترامه، بطريقة سلسلة وتفاعلية.