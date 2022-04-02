بالصور.. أطفال يرسمون البسمة على وجوه المعتمرين خلال مشاركة ذويهم تأدية العمرة

شارك عدد من الأطفال، ذويهم في تأدية مناسك العمرة، في مشهد رسم البسمة على وجوه المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام؛ حيث حرص ذووهم على تعويد أبنائهم على حب المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتعويدهم على الحضور إليهما لتتعلق قلوبهم بهما، وتشجيعهم على ذلك بكل الوسائل الممكنة.