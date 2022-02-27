بالصور.. أغلى سباقات الخيل العالمية.. "كأس السعودية" يجمع الرياضة والثقافة والترفيه

اختُتمت فعاليات كأس السعودية العالمي للخيل في نسخته الثالثة، الذي أقيم على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالرياض، وسط إقبال كبير من جماهير وعشاق الفروسية ومحبي الخيل الذين استمتعوا بمتابعة المنافسات والندية بين أغلى وأفضل الخيول في العالم بمشاركة 16 دولة، بإجمالي 240 جوادًا وأبرز الخيالة، وأشهر المالكين العالميين.

ويُعد كأس السعودية العالمي للخيول حاليًا من أهم الفعاليات الرياضية التي تقام في المملكة؛ حيث يجمع الرياضة والثقافة والترفيه وعالم الموضة.

وقد رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الحفل النهائي لسباق "كأس السعودية" وتوج الفائزين بالجوائز التي بلغت قيمتها 35.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة عن العام الماضي الذي كانت جوائزه تبلغ 33.1 مليونًا، وتُوج بالمركز الأول الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز بعد فوز الجواد "امبلم رود" بالسباق.