بالصور.. أمانة الطائف تشارك في "ساعة الأرض" ‫للتوعية ‫بترشيد الطاقة

وقالت الأمانة في بيانٍ ورد "سبق": "تم إطفاء الأضواء في مبنى الأمانة الرئيس، ومنتزه الردف، وحديقة الملك عبدالله، وذلك بالتعاون مع جمعية آفاق لعلم الفلك؛ وإدارة التعليم بالطائف؛ لتنظم محافظة الطائف بذلك -مع أكثر من 7000 مدينة حول العالم من 152 دولة- في المشاركة بهذا الحدث".