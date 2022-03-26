بالصور.. أمانة الطائف تشارك في "ساعة الأرض" للتوعية بترشيد الطاقة
شاركت أمانة محافظة الطائف، مساء اليوم، عند الساعة 8:30 في فعالية "ساعة الأرض" العالمية؛ وذلك بإطفاء الأضواء لمدة 60 دقيقة في المبنى الرئيس للأمانة وعدد من معالم المحافظة للتوعية بترشيد استهلاك الطاقة، وخفض مستوى التلوث والاحتباس الحراري.
وقالت الأمانة في بيانٍ ورد "سبق": "تم إطفاء الأضواء في مبنى الأمانة الرئيس، ومنتزه الردف، وحديقة الملك عبدالله، وذلك بالتعاون مع جمعية آفاق لعلم الفلك؛ وإدارة التعليم بالطائف؛ لتنظم محافظة الطائف بذلك -مع أكثر من 7000 مدينة حول العالم من 152 دولة- في المشاركة بهذا الحدث".
وتعدُ "ساعة الأرض" حدثًا بيئيًا عالميًا يُطلب خلاله من مُلاك المنازل والمسؤولين عن المنشآت الضخمة والمعالم المعمارية، إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية، لمدة ساعة واحدة في آخر سبت من شهر مارس كل عام؛ وذلك لرفع الوعي بخطر الانبعاث الحراري الذي تُسببهُ مصادر الطاقة.