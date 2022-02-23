بالصور.. أمانة الطائف تضبط لحومًا ودجاجًا مجهول المصدر وتُغلق محلين مُخالفَين

كثفت أمانة محافظة الطائف دورها الرقابي في متابعة المحال التجارية ومدى تطبيقها وتقيدها بالإجراءات الاحترازية.

وبدورها نفذت "بلدية السيل الكبير الفرعية" برفقة رئيسها غازي الحسني، جولة على المحلات المتعلقة بالصحة العامة، ومن بينها المطاعم، وتمت مصادرة كميات كبيرة من اللحوم والدجاج مجهول المصدر، كذلك عدد من أواني الطبخ تظهر عليها علامات الصدأ، ولا تصلح لأن تُستخدم في إعداد الوجبات.

وتم خلال الجولة إغلاق اثنين من المحال لعدم تقيدها بالإجراءات الاحترازية، ورصد عدد من المخالفات الصحية، وجرى تطبيق الغرامات بحقهم.