بالصور.. أمانة الطائف تضبط مستودعًا لتخزين اللحوم والدجاج الفاسد

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "وكالة الخدمات والبلديات الفرعية"، مستودعًا تحول موقعًا لتخزين كميات كبيرة من اللحوم مجهولة المصدر ، وكميات من الدجاج الفاسد، وذلك من خلال جولة رقابية قامت بها "بلدية شرق الفرعية".
وتم حفظ كميات اللحوم المضبوطة بطريقة غير صحية داخل ثلاجات بعضها لا يعمل، انبعثت منها الروائح الكريهة، مما يعني تعرضها للتلف والفساد، فيما لوحظَ تدني مستوى النظافة بالموقع، وسوء حفظ وعرض المواد الغذائية، والذي ظلَ مرتعًا للحشرات بأنواعها .
جاء ذلك خلال جولات البرنامج الرقابي لمتابعة الامتثال للوائح والتعليمات البلدية، تطبيقًا لتوجيهات أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي.