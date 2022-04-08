بالصور.. أمانة الطائف تضبط مستودعًا لتخزين اللحوم والدجاج الفاسد

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "وكالة الخدمات والبلديات الفرعية"، مستودعًا تحول موقعًا لتخزين كميات كبيرة من اللحوم مجهولة المصدر ، وكميات من الدجاج الفاسد، وذلك من خلال جولة رقابية قامت بها "بلدية شرق الفرعية".