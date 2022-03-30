بالصور .. "أمانة الطائف" تضبط مصنع رقاق وتوقف نشاطه المُخالف
نجحت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "وكالة الخدمات والبلديات الفرعية"، وبمشاركة لجنة "وطن بلا مخالف" في الوصول لأحد المعامل المُخالفة والذي تحول موقعًا لتصنيع وتجهيز الرقاق وبكميات كبيرة، استعدادًا لشهر رمضان المبارك وزيادة الطلب عليه، حيث أنقذت الكثير من المُستهلكين قبل أن يتم توزيعه، باعتباره مجهول المصدر، ومخالف للاشتراطات الصحية.
فريق الضبط المُتخصص بمشاركة اللجنة تجولَ في الموقع ورصدَ كيفية إعداد وتجهيز الرقاق، بعد إيجاد الأدوات المُستخدمة وتجهيز الموقع منذُ وقت مُبكر، كما تم الكشف عن عدم وجود تراخيص نظامية لمزاولة النشاط، في ظل وجود العمالة المُخالفين والذين يفتقدون لأبسط شروط السلامة، وغير خاضعين للكشف الصحي، حيث أحدهم كان يتولى عملية العجن مُستخدمًا يديه وتبدو أظافره التي تتجمع أسفلها الأوساخ ، دون استخدام القفازات.
وقد تم إغلاقه من قِبل مراقبي الأمانة بمشاركة اللجنة، بانتظار اتخاذ الإجراءات النظامية حياله، وتطبيق الأنظمة حيال العمالة التي تديره، فيما ستواصل الأمانة بمشاركة لجنة "وطن بلا مخالف" تعقب مثل هذه المخالفات فيما يُقدم من أغذية خلال شهر رمضان المبارك، وفرض العقوبات النظامية حيال مرتكبيها.