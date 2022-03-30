بالصور .. "أمانة الطائف" تضبط مصنع رقاق وتوقف نشاطه المُخالف

فريق الضبط المُتخصص بمشاركة اللجنة تجولَ في الموقع ورصدَ كيفية إعداد وتجهيز الرقاق، بعد إيجاد الأدوات المُستخدمة وتجهيز الموقع منذُ وقت مُبكر، كما تم الكشف عن عدم وجود تراخيص نظامية لمزاولة النشاط، في ظل وجود العمالة المُخالفين والذين يفتقدون لأبسط شروط السلامة، وغير خاضعين للكشف الصحي، حيث أحدهم كان يتولى عملية العجن مُستخدمًا يديه وتبدو أظافره التي تتجمع أسفلها الأوساخ ، دون استخدام القفازات.