بالصور.. أمطار غزيرة تشهدها "بني مالك" وسط مناشدات الأهالي بالاستفادة منها ببناء السدود

شهدت قُرى بني مالك في محافظة ميسان أمطارًا غزيرة، لم تشهدها منذ سنوات عدة، تركزت في هطولها على قرى: "اليعاسيب، والمشاقيف، والدحمة، والعمشان، ومهور بني مالك".
ويناشد سكان قرى بني مالك في محافظة ميسان، جنوبي الطائف، الجهات المختصة، بإنشاء سدود لحفظ مياه الأمطار، بدلًا من مرورها واتجاهها عبر الأودية الطويلة إلى البحر، دون أن يستفيد المزارع أو سكان تلك القرى منها، رغم أن مياه الآبار جفت، وأغلب أصحاب المزارع قام بهجر مزرعته بسبب شح المياه في الآبار.
وناشد المواطن مسفر المالكي الجهات المسؤولة بأن تبادر بتحديد تلك الأودية لوضع سدود متوسطة، للحفاظ على مياه الأمطار.