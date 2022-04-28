بالصور.. أمطار غزيرة تشهدها "بني مالك" وسط مناشدات الأهالي بالاستفادة منها ببناء السدود

ويناشد سكان قرى بني مالك في محافظة ميسان، جنوبي الطائف، الجهات المختصة، بإنشاء سدود لحفظ مياه الأمطار، بدلًا من مرورها واتجاهها عبر الأودية الطويلة إلى البحر، دون أن يستفيد المزارع أو سكان تلك القرى منها، رغم أن مياه الآبار جفت، وأغلب أصحاب المزارع قام بهجر مزرعته بسبب شح المياه في الآبار.