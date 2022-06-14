بالصور.. أمير الشرقية يرعى تخريج أول دفعة سعودية في فنون الطهي

وقالت إن هذه الاحتفالية حولت الحلم إلى حقيقة بعد مرور عامين هما الأصعب على البشرية جمعاء، حيث بدأت الأكاديمية بتنفيذ أولى خطوات هذا الحلم في ظل تفشي جائحة كورونا وإغلاق كافة الأماكن لتصبح الأعمال تمارس من المنازل وتتحول الدراسة عن بعد لطلاب الأكاديمية الذين كانوا على مستوى المسئولية فأقبلوا على الدارسة بإرادة لا تعرف المستحيل حتى أكملوها بنجاح وتفوق.