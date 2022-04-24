بالصور.. أمير الشرقية يزور المرضى المنومين في مستشفى الملك فهد الجامعي

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية بدر بن سليمان الرزيزاء، أن اللجنة تفخر بكونها أول لجنة أصدقاء للمرضى يتم تأسيسها بالمملكة بقوة الأيادي البيضاء الداعمة من أبناء المنطقة بعد فضل الله تعالى تستمر بسعيها لتحقيق أهداف جليلة تتلخص في مشاركة هموم المرضى من أبناء وأهالي المنطقة الشرقية والمُساهمة في إنهاء معاناتهم والتخفيف من آلامهم والمُساعدة في علاجهم حتى يعودوا أصحاء من جديد يشاركون في بناء مجتمعهم والنهوض به.