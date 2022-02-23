السعودية

بالصور.. أمير جازان ونائبه يطمئنان على مصابي العملية العدائية بمطار الملك عبدالله بجازان

نقلا لهم تحيات القيادة الرشيدة
بالصور.. أمير جازان ونائبه يطمئنان على مصابي العملية العدائية بمطار الملك عبدالله بجازان
عمر عريبي

اطمأن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جــازان ، و الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، اليوم، على حالة المصابين البالغ عددهم 16 شخصاً، جراء العملية العدائية التي استهدفت مطار الملك عبدالله بجازان بطائرة مسيرة ومفخخة من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، ونتج عنها إصابة عدد من المدنيين وأضرار مادية وتهشم زجاج بعض الواجهات بالمطار.

ونقل الأميران تحيات القيادة الرشيدة - حفظهما الله- للمصابين ، وسألا الله تعالى خلال زيارتهما لهم في مستشفى جازان العام ، أن يمن عليهم بتمام الصحة والعافية والشفاء العاجل ، وأن يحفظ وطننا العزيز من كيد الكائدين، ويديم أمنه واستقراره في ظل قيادته الحكيمة.

أمير جازان
نائب أمير جازان
الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز
الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز
مطار الملك عبدالله

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