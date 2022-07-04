بالصور.. "أمين الطائف" يتفقد الخدمات البلدية على طرق الحج

تفقد أمين الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي، اليوم الاثنين، الأعمال والخدمات البلدية بطرق الحج وميقاتي "وادي محرم، والسيل الكبير"، ومركز الضبط الأمني بالبهيتة، رافقه خلالها الوكلاء والمختصون بالأمانة.
وشدد "القثامي" خلال جولته التفقدية، على ضرورة تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بالمرافق التجارية المخالفة؛ حفاظاً على صحة ضيوف الرحمن العابرين للمشاعر المقدسة عبر منافذ الطائف البرية، ومنع أي تجاوزات صحية قد تُعرض صحته للخطر.
واطلع على أعمال النظافة والإصحاح البيئي المنفذة بطرق الحج والمواقع ذات الارتياد العالي.
كما زار مركز الضبط الأمني بالبهيتة، والتقى قائد المركز اللواء عثمان اليوسف، واطلع على الجهود الأمنية والإعلامية والتوعوية المقدمة، وتفقد الأعمال البلدية في المركز.
وحث "القثامي" العاملين على مضاعفة الجهود؛ لخدمة ضيوف الرحمن، والتعاون التام مع كل الشركاء لتحقيق الأهداف المنشودة.