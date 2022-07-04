بالصور.. "أمين الطائف" يتفقد الخدمات البلدية على طرق الحج

تفقد أمين الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي، اليوم الاثنين، الأعمال والخدمات البلدية بطرق الحج وميقاتي "وادي محرم، والسيل الكبير"، ومركز الضبط الأمني بالبهيتة، رافقه خلالها الوكلاء والمختصون بالأمانة.