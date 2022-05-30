بالصور.. أمين جدة يدشن مسابقة حديقة "أولو الفضل" تنفيذًا لمبادرة السعودية الخضراء

وتتولى جمعية عيون جدة -بمشيئة الله- تنفيذ الحديقة في أحد أحياء جدة بمساحة إجمالية مقدارها (5.435 مترًا مربعًا)؛ وذلك تنفيذًا لمبادرة السعودية الخضراء التي أعلنها ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله -، وتوجيهات الحكومة الرشيدة التي أصدرت نظام حقوق كبير السن ورعايته بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (292) بتاريخ 1 / 6 / 1443هـ، الذي حث مختلف فئات المجتمع على تأهيل المرافق العامة والتجارية والأحياء السكنية والبيئية المحيطة والمساجد لكبار السن؛ لتكون متنفسًا لهم، تُراعَى فيه قدراتهم البدنية؛ لمساعدتهم على القيام بهواياتهم المفيدة، وتقديم الشكر والعرفان لجيل كافح وثابر في صنع شباب اليوم وبناء الوطن.