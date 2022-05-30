بالصور.. أمين جدة يدشن مسابقة حديقة "أولو الفضل" تنفيذًا لمبادرة السعودية الخضراء

أشاد أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي بجهود جمعية عيون جدة الخيرية للارتقاء بالطابع الحضري، وتحسين المشهد البصري في مدينة جدة؛ لتكون من أفضل ثلاث مدن تنافسية في جودة الحياة، وهو ما تسعى الأمانة مع الجمعية لتحقيقه كأحد برامج رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وفي التفاصيل، جاء ذلك خلال حفل تدشين مسابقة تصميم حديقة "أولو الفضل" اليوم الاثنين، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية عيون جدة المهندس أنس صيرفي، والمهندس سعيد بن علي القرني وكيل أمين جدة لخدمة المجتمع، والدكتور محمد العمودي عميد كلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة (الجهة المشرفة على المسابقة).
وتتولى جمعية عيون جدة -بمشيئة الله- تنفيذ الحديقة في أحد أحياء جدة بمساحة إجمالية مقدارها (5.435 مترًا مربعًا)؛ وذلك تنفيذًا لمبادرة السعودية الخضراء التي أعلنها ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله -، وتوجيهات الحكومة الرشيدة التي أصدرت نظام حقوق كبير السن ورعايته بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (292) بتاريخ 1 / 6 / 1443هـ، الذي حث مختلف فئات المجتمع على تأهيل المرافق العامة والتجارية والأحياء السكنية والبيئية المحيطة والمساجد لكبار السن؛ لتكون متنفسًا لهم، تُراعَى فيه قدراتهم البدنية؛ لمساعدتهم على القيام بهواياتهم المفيدة، وتقديم الشكر والعرفان لجيل كافح وثابر في صنع شباب اليوم وبناء الوطن.
وتشتمل الحديقة على عدد من المرافق، من ضمنها مكان لممارسة الرياضات الخاصة والمناسبة لكبار السن، ومنطقة لممارسة الأنشطة الترفيهية العلاجية، مثل الزراعة وتربية الفراشات، وبحيرة صغيرة، وصالة للمناسبات والتوعية الصحية وممارسة الهوايات المختلفة وتنظيم الحفلات الفلكلورية، وعدد آخر من الأنشطة الملائمة لهذه الفئة المميزة.
وتسلَّم أمين جدة عددًا من اللوحات التذكارية التي تم رسمها من قِبل عدد من الفنانين والفنانات في مناسبات الجمعية، منهم ليلى مداح والمهندس مساعد الحليس مدير مركز تسامي.
ونفَّذت جمعية عيون جدة الخيرية "جداريات فن جدة" بعدد سبع عشرة جدارية في عدد من المحاور والأحياء في مدينة جدة، بمجموع أطوال يزيد على 40.800م، وكذلك مبادرة "كورنيش الألوان" على الكورنيش الجنوبي لمدينة جدة بطول 2950م، التي تبنتها الجمعية، وتم تنفيذها بمباركة وتشجيع من محافظ جدة، ودعم كبير ولا محدود من أمين محافظة جدة وفريق العمل بالأمانة.
من جهته، نوَّه المهندس أنس صيرفي بالتعاون مع أمانة جدة، وقال إن ذلك يأتي في إطار حرص حكومتنا الرشيدة على تحسين جودة الحياة في بلادنا العزيزة؛ لتتبوأ مكانتها بوصفها أحد أفضل وأجمل بلاد العالم.