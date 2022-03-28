بالصور.. إندونيسيا تمنح أول شهادة فخرية لـ"آل الشيخ" من أكبر جامعة إسلامية بجاكرتا

ويأتي تكريم للوزير "آل الشيخ" من الجامعة؛ تقديرًا لجهوده التي بذلها في خدمة الإسلام والمسلمين، ونشر منهج الوسطية والاعتدال، والتصدي لخطابات الكراهية والجماعات المتطرفة التي تتبنى فكر الإسلام السياسي، وإسهاماته في تصحيح فهم الخطاب الديني، ونشر ثقافة الحوار والتسامح عبر مسيرته في العمل الدعوي لقرابة الـ30 عامًا؛ حافلة بالعطاء والجد والاجتهاد والتطوير الإداري والتقني في منظومة العمل الإسلامي والتوجيه والإرشاد، وجهوده في تعزيز العلاقات والروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين.