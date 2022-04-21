بالصور.. "ابن معمر" يُدشن معرض المصاحف الشريفة النادرة

ويأتي المعرض في إطار احتفاء المكتبة باليوم العالمي للتراث، وفي سياق المعارض النوعية المتخصصة التي تقيمها المكتبة إسهامًا منها في التعريف بالتراث، حيث نظمت المكتبة من قبل عدة معارض عن الحج ومعرضًا للخط العربي، ومعرضًا آخر عن العملات النادرة والمسكوكات الإسلامية عبر العصور.