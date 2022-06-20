بالصور.. استقبال 180 حاجاً من تركيا بالقهوة السعودية وماء زمزم

في جو احتفائي بهيج؛ استقبل مركز رقم 9 التابع لشركة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا 180 حاجاً من دولة تركيا بماء زمزم والقهوة السعودية والتمور وباقات الورود.
وقال رئيس المركز نادر بن أسامة باشا: تم استقبال أول فوجين تابعين لهم من حجاج تركيا والبالغ عددهم 180 حاجًا، وتم تنفيذ برنامج استقبال في مقرّ سكنهم بمكة المكرمة بماء زمزم والقهوة السعودية وأصناف التمور، وكذلك تقديم الورود والحلويات ووجبات الضيافة الجاهزة.
وأضاف: شركات الطوافة تقدّم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم بعد أداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة، وذلك في ظل الخدمات الجليلة والمشروعات العملاقة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل راحة وطمأنينة وأمن وأمان.
وعبر الحجاج عن سعادتهم بالوصول إلى الديار المقدسة، مؤكدين أن ما وجدوه من حفاوة وحسن استقبال غير مستغرب مقدمين شكرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ لما تقوم به من جهود جبارة لراحة حجاج بيت الله الحرام.
وأشار العضو المنتدب من شركة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا زهير شاكر، إلى أن كل القائمين على شؤون الحجاج يشعرون بالفرح والسرور وهم يسهرون على خدمة وراحة الحجيج طيلة وجودهم في الديار المقدسة ليتركوا الحاج متفرغًا للعبادة وأداء المناسك.