بالصور.. استقبال 180 حاجاً من تركيا بالقهوة السعودية وماء زمزم

وقال رئيس المركز نادر بن أسامة باشا: تم استقبال أول فوجين تابعين لهم من حجاج تركيا والبالغ عددهم 180 حاجًا، وتم تنفيذ برنامج استقبال في مقرّ سكنهم بمكة المكرمة بماء زمزم والقهوة السعودية وأصناف التمور، وكذلك تقديم الورود والحلويات ووجبات الضيافة الجاهزة.