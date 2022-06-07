بالصور.. الإسلامية تستقبل أولى طلائع حجاج بيت الله بمطار جدة

وتقدم "كونترات" الشؤون الإسلامية في حرم المطار مجموعة من المطويات والكتيبات التي تساهم في إرشاد وتعليم الحاج بأحكام المناسك بكل يسر وطمأنينة وفق الهدي النبوي وبعدة لغات عالمية، إلى جانب مشاركة عدد من الكوادر الوطنية التي تشرف على العمل على مدار الساعة.