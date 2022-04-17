بالصور.. "الخميس" يتفقد مقار التوعية الإسلامية بالحج والعمرة بمكة

وفي التفاصيل، التقى الشيخ "الخميس" خلال الجولة عددًا من المعتمرين، واطمأن على مستوى الخدمات المقدَّمة لهم، كما التقى الدعاة المشاركين في أعمال التوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، وحثهم على مضاعفة الجهد في خدمة ضيوف الرحمن، وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم وما يتعلق بأداء المناسك وفق الكتاب والسنة، كما استمع من الدعاة إلى عدد من الملاحظات والاستفسارات.