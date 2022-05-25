بالصور.. السفير الفرنسي يزور ينبع وينوه بالتقدم الذي تشهده المملكة
زار سفير فرنسا لدى المملكة السيد لودوفيك بوي والوفد المرافق له، محافظة ينبع والهيئة الملكية بينبع الصناعية؛ حيث تتضمن زيارته لقاءات مع الهيئة الملكية والغرفة التجارية والموانئ، كما زار السفير منطقة ينبع التاريخية مهنئًا وزارة الثقافة والمحافظة على ترميم هذه المجموعة المعمارية الفريدة.
وتفصيلًا: التقى محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي بمكتبه بالمحافظة، اليوم، سفير فرنسا لدى المملكة، بحضور القنصل العام بجدة السيد مصطفى مهراج.
وفي بداية اللقاء رحب المحافظ بالسفير الفرنسي وتبادل معه الأحاديث حول ما تشهده محافظة ينبع من تطور في جميع المجالات الاقتصادية والسياحية، كما أعرب السفير الفرنسي عن سعادته بهذا التقدم الذي تشهده المملكة بوجه عام ومدينة ينبع بشكل خاص.
كما التقى الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد القرشي، سفير فرنسا، وجرى خلال اللقاء تقديم عرض عن الإمكانيات والتجهيزات التي تتميز بها مدينة ينبع الصناعية، وبحث ومناقشة الأمور ذات العلاقة.