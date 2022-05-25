بالصور.. السفير الفرنسي يزور ينبع وينوه بالتقدم الذي تشهده المملكة

زار سفير فرنسا لدى المملكة السيد لودوفيك بوي والوفد المرافق له، محافظة ينبع والهيئة الملكية بينبع الصناعية؛ ‏حيث تتضمن زيارته لقاءات مع الهيئة الملكية والغرفة التجارية والموانئ، كما زار السفير منطقة ‏ينبع التاريخية مهنئًا وزارة الثقافة والمحافظة على ترميم هذه المجموعة المعمارية الفريدة.