بالصور.. "الشؤون الإسلامية" تحتفل بيوم التأسيس وتُنظِّم مسابقة "أفضل لوحة"

جهَّزت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة للمعارض والمؤتمرات، كونترات في عدد من المولات الكبيرة في العاصمة الرياض ومدينة جدة ضمن مواكبتها للاحتفاء بـ"يوم التأسيس"، الذي يوافق اليوم 22 فبراير من كل عام، ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود ــ رحمه الله ــ؛ وذلك في إطار الجهود التي تقدمها الوزارة لمواكبة المناسبات الوطنية، وسعيها الدؤوب لغرس الانتماء واللحمة الوطنية.

وتهدف الفعالية التي تنفذها الوزارة إلى غرس قيم الانتماء للوطن في قلوب الأطفال والناشئة؛ إذ يشارك كل طفل برسم لوحة تُعبِّر عن يوم التأسيس. ويحصل الفائزون العشرة على جوائز قيِّمة، عبارة عن أجهزة لوحية، وقسائم شرائية. كما يُستقبل الأطفال بالحلوى والهدايا العينية، ويحصلون على بروشور المسابقة التي تتواصل على مدى خمسة أيام.

وتواصل وزارة الشؤون الإسلامية حضورها الفاعل في المناسبات الوطنية عبر برامج ومبادرات، تواكب رسالتها السامية، كما تزيَّنت مبانيها بالعاصمة ومختلف مناطق المملكة بالأنوار الخضراء واللوحات والشاشات التفاعلية التي تعرض محتوى يواكب ذكرى التأسيس، ويسلط الضوء على الجهود التي بذلها المؤسس وقادة السعودية على مدى ثلاثة قرون وصولاً إلى هذا العهد الميمون.

فيما قدَّم عدد من المواطنين والمقيمين شكرهم وتقديرهم لوزارة الشؤون الإسلامية على دورها الفاعل والمميز في مواكبة المناسبات الوطنية، وإدخال الفرحة في قلوب الأطفال، والحرص على تقديم الفعالية بما يحقق الأهداف المرجوة، وما يتطلع له الجميع.