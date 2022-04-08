بالصور.. تدشين برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في إقليم لوغا بالسنغال

من جانبه، أبان الملحق الديني بالسنغال الشيخ وحيد مجربي، أن البرنامج يستهدف قرابة 5000 صائم، حيث سيتم توزيع أكثر من 500 سلة غذائية متكاملة تحوي كل متطلبات الأسر من الغذاء في الشهر الكريم في إقليم لوغا وضواحيها، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يؤكد الدعم السخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله لأشقائهما في السنغال، وبمتابعة دؤوبة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ حفظه الله.