بالصور.. تدشين برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في إقليم لوغا بالسنغال

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالمعهد الإسلامي العالي بإقليم لوغا شمال السنغال برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لتفطير الصائمين لعام 1443هـ، الذي يستهدف قرابة 5000 مستفيد، بحضور ممثل السفارة في التدشين علي بن رداد الشهري، والموظف بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سعيد بن عطية الحدري، والمكلف بتسيير أعمال المعهد والملحق الديني بالسفارة الشيخ وحيد محمد مجربي، ووالي منطقة لوغا عبدالعزيز فال، والمفتش الأكاديمية بوزارة التعليم الوطني، ورئيس بلدية لوغا ورؤساء الجمعيات الخيرية والمراكز الإسلامية بالإقليم وعدد من المسؤولين ومنسوبي المعهد.
وأوضح "المجربي" أن "برنامج الإفطار هو جزء من البرامج التي وجه خادم الحرمين الشريفين بإقامتها في شهر رمضان الكريم في عدد من الدول، ومنها جمهورية السنغال، ويأتي ذلك في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه وزارة الشؤون الإسلامية في خدمة العمل الإسلامي".
وأشاد بجهود الملحقية في السنغال في تنفيذ هذا البرنامج واختيار المستفيدين منه بطريقة مهنية لكي يستفيد منه أكبر عدد من المستحقين، مبينًا أن المشروع جزء من المشاريع الضخمة المقدمة للمسلمين بالعالم في شهر رمضان الكريم.
ورفع ممثل السفارة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على عنايتهما ورعايتهما لكل عمل يخدم المسلمين، منوهًا بدور وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في متابعة هذه البرامج وتنفيذها بكل احترافية.
من جانبه، أبان الملحق الديني بالسنغال الشيخ وحيد مجربي، أن البرنامج يستهدف قرابة 5000 صائم، حيث سيتم توزيع أكثر من 500 سلة غذائية متكاملة تحوي كل متطلبات الأسر من الغذاء في الشهر الكريم في إقليم لوغا وضواحيها، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يؤكد الدعم السخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله لأشقائهما في السنغال، وبمتابعة دؤوبة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ حفظه الله.
من ناحيته، قدم رئيس بلدية الإقليم شكره وعرفانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ على هذا البذل والعطاء في هذا الوقت الصعب على العالم بأسره، كما قدم شكره لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على حسن تنفيذ هذا البرنامج النوعي، مشيدًا بالدور الريادي والإنساني الذي تقدمه المملكة في ظل الظروف الراهنة.
وأشاد والي المنطقة جهود المملكة العربية في تقديم حصة من المواد الغذائية على الأسر المحتاجة في لوغا، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء الكوفيد وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، مثمنًا العلاقات السعودية السنغالية.
وأكد امتنانه لحرص حكومة خادم الشريفين على تقديم المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الأسر تزامنًا مع جائحة كورونا المستجد.
وأشار حاكم الإقليم أن هذه المساعدات التي تصل إلى 5000 أسرة محتاجة في مدينة -لوغا -تؤكد مدى حرص المملكة على دعم كل ما من شأنه أن يسهم في عدم تأثُّر أبناء السنغال بالتبِعات الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي ألمّت بالعالم جرّاء انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، لا سيما الأسر المحتاجة والمتعففة، ومعاونتهم على تخطي الغمة.