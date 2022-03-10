بالصور .. تدشين معرض "دلني على الطيب" في عنيزة

وانطلق المعرض المختص بالعود والبخور والعطور متزامنًا مع إجازة الربيع في المملكة، متضمنًا خصومات هائلة، ومنتجات فاخرة ونادرة، ولم يقتصر على البيع فقط؛ بل تجاوز ذلك إلى تثقيف الزوار بأنواع الطيب، وأفكار التصنيع والتغليف، وأيضًا متحف لأشجار العود المعمرة، إذ يستطيع الزوار الدخول للمعرض بالمجان، التجول داخل متحف أشجار العود المعمرة الذي يحاكي الغابات الآسيوية لمعرفة مراحل استخراج العود.