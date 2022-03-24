بالصور .. جهود مكثفة ترصد مظاهر التشوه البصري وتحسن المشهد الحضري بالطائف

واصلت "أمانة محافظة الطائف" والبلديات المرتبطة جهودها المكثفة لتنفيذ مبادرة وحملة لـ"معالجة مظاهر التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وأكدت "أمانة الطائف" حرصها على متابعة سير العمل وإنجاز المبادرات التي تم إطلاقها، والتي تُعنى بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في محافظة الطائف، وتحسين المشهد الحضري، وجودة الحياة.
وأوضحت أن مبادرة معالجة التشوه البصري المكثفة تهدف إلى تحسين المشهد الحضري، عبر معالجة جميع المظاهر المسببة للتشوه البصري، أبرزها إزالة اللوحات الدعائية المخالفة والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، ومعالجة وضع الباعة الجائلين، وإزالة المظلات وهناجر المواقف الموجودة في الأراضي الفضاء داخل الأحياء، إلى جانب إزالة مخلفات البناء والهدم من الأراضي الفضاء، والنظافة بشكلٍ عام.
وأشارت "أمانة الطائف" إلى أن المبادرة تضمنت إزالة السيارات التالفة والمهملة من الشوارع والميادين العامة ، وإصلاح حفر الشوارع والأرصفة المتهالكة وطلاء خطوط الطرق ، وإصلاح أعمدة الإنارة ودراسة الضوابط والمعايير الخاصة بالأنشطة الخدمية، بالإضافة إلى إزالة الاستراحات وأحواش الماشية والصناديق والعشش والمخيمات المنتشرة عشوائيًا على مداخل المدن.
ونوهت الأمانة بمتابعة الفرق الميدانية التابعة للأمانة والعمل الحثيث للمحافظة على المكتسبات عن طريق رصد المخالفات بصورة مستمرة وإزالتها أولاً بأول، نظرًا لما تسببه من تشوه بصري للأحياء والشوارع، لافتةً إلى أن المبادرة ستُسهم في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التشوه البصري.
ودعت "أمانة الطائف" المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها لتحقيق أهداف المبادرة من خلال الإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية، عبر تطبيقات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الخاصة أو حملة صور وارسل ، أو عبر رقم البلاغات 940 .
وقد شهدت محافظة الطائف في الآونة الأخيرة قفزة هائلة في مجال التنمية، وليس أدل على ذلك من المشروعات التي نُفذت والأخرى التي لا تزال قيد التنفيذ، والتي ستُسهم في دفع عجلة التنمية في المحافظة إلى الأمام لتجعلها في مقدمة المدن التنموية الأولى، وأن ما تقوم به تلك الإدارات من إنجازات يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات ولاة الأمر، في ظل ما وفرته الدولة، وكل ما تحتاج إليه الجهات المعنية من أجل تحقيق الرفاهية للمواطنين، وأوجدت الأرضية الصلبة لتحقيق رغبات وطموحات المواطنين، فيما عملت الإدارات المعنية على تنفيذ المشروعات التنموية والتطويرية بالمحافظة.
وتحظى مبادرة معالجة التشوه البصري في مدن المملكة العربية السعودية، بأولوية قصوى ضمن برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية المملكة 2030، والتي يتم دعمها بصورةٍ كاملة من القيادة الرشيدة، وتشرف على تنفيذها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ممثلةً في أمانات المناطق والمحافظات والبلديات، وتهدف إلى المحافظة على المكتسبات الوطنية والمرافق العامة، وإزالة جميع عناصر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في المدن.
وقال أمين محافظة الطائف الدكتور أحمد القثامي: "الحمد لله هناك تفاعل ملموس مع مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والتي تأتي في إطار برنامج جودة الحياة والتي تُعنى بأنسنة المدن، وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بالخدمات المقدمة وذلك بهدف ضمان جودة حياة عالية المستوى للسكان والسياح على حدٍ سواء".
وأشار إلى ما وجدته الأمانة من تفاعل إيجابي من المواطنين والمقيمين، مما يؤكد نجاح الجهود التوعوية في إيصال مستهدفات هذه المبادرة إلى الأهالي عبر القنوات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة، بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي والتي تعدُ من أهم قنوات إشراك الأهالي في المبادرات المطروحة.
وأضاف: "لا شك أن المحافظة على المرافق والممتلكات العامة هدف رئيس للمبادرة، لذا تم إطلاق حملة #صور_وارسل التي تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري من خلال تطبيق الهواتف الذكية "بلدي"، وضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030 ، ويمكن من خلال التطبيق بكل سهولة المشاركة بالمبادرة والإبلاغ عن التشوه البصري من خلال تصوير المخالفة وإرسالها عبر التطبيق في خطوات بسيطة".
والحديث يتواصل لأمين الطائف: "لا أنسى هنا الدور البارز لأبناء وبنات الطائف المتطوعين والمتطوعات، بالإضافة إلى الفرق التطوعية التي شاركت وتشارك بفاعلية في كل البرامج والمبادرات البلدية ولها إسهامات رائعة لتحقيق التنمية المجتمعية" .
وشملت أعمال ومشروعات مبادرة معالجة التشوه البصري، عدة مجالات منها النظافة العامة، حواجز الحفريات، حفر الشوارع، أعمدة الإنارة، الأرصفة المتهالكة والسيارات المهملة وحاويات النظافة، وتهدف المبادرات إلى تحقيق عددٍ من الأهداف تتمثل في : تقليص عناصر التشوه البصري عن طريق إزالة مخلفات البناء. وتحسين مظهر حاويات النفايات، وإزالة اللوحات التجارية المخالفة، وإزالة السيارات التالفة، وإزالة الكتابات على الجدران، وإزالة المظلات والهناجر الحديدية المخالفة، والحد من تنظيم ظاهرة الباعة الجائلين، وتسوير أراضي الفضاء واستغلالها كمساحات إعلانية تتضمن "صياغة نظام جديد يلزم أصحاب الأراضي الفضاء، برصفها وتسويرها أو استغلالها بأساليب مناسبة، كالاستفادة من الحواجز في الدعاية"، وتنفيذ حملات تفتيشية من حينٍ لآخر، وتنفيذ مبادرات وحملات للمجتمع للمشاركة في إزالة بعض هذه العناصر، وتنفيذ مشروعات تحسين عمراني لمحاور الحركة في المدن.
وأكد أمين محافظة الطائف الدكتور أحمد القثامي، أن الأمانة أو بلدياتها حققت منجزات كبيرة في ملف معالجة التشوه البصري، وهي مستمرة في استكمال تنفيذ خططها وجهودها، الرامية لمعالجة جميع عناصر التشوه البصري، وتعزيز مساعي الأمانة في تحسين المشهد الحضري للمدن، تحقيقًا لمستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الرامية إلى رفع مستوى جودة الحياة وفقًا لرؤية المملكة 2030 .
وأوضح الدكتور القثامي أن الخطة تمت حتى الآن، من خلال الممكنات التقنية والمشاركة المجتمعية والرقابة والمتابعة، بجانب التوعية من خلال الإعلام والذي نتج عنها منجزات متقدمة، خلال مرحلتي خطة معالجة التشوه البصري الأولى والخطة الثانية التي أنجزتها أمانة الطائف والبلديات التابعة.
ورفع شكره وتقديره لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، في ظل ما تجده الأمانات كافة وأمانة الطائف وبلدياتها خاصةً من الدعم الكبير الذي تحظى به للرفع من جودة الخدمات، وكذلك رفع مستوى جودة الحياة في الطائف، كما أشاد الدكتور القثامي بجهود وتعاون جميع الجهات الخدمية بالمحافظة ، وهو ما يحفز لمضاعفة الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد، لتحقيق المستهدفات وفق الخطة المعتمدة.
وختم حديثه مؤكدًا أن الأمانة وبلدياتها تعمل على مدار الساعة، لتنفيذ أعمال معالجات التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وفتح منصة التطوع البلدي والمشاركة المجتمعية في هذا الملف، بمشاركة الجهات الخدمية، والمتطوعين والفنانين، ومؤسسات المجتمع المدني، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة، لتحقيق أهداف المبادرة وتمكين أفراد المجتمع، وإشراكهم في الإسهام برصد التشوهات البصرية من خلال تطبيق "صور وارسل"، والإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية، عبر تطبيقات الأمانة أو من خلال الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940.
وأعرب عددٌ من المواطنين من الأهالي في الطائف عن شكرهم للدور الذي تبنته الأمانة من حيث القضاء على المشوهات ومعالجتها، كذلك التجاوب السريع من قبلها حيال ما يشوه المظهر العام للعروس "الطائف" وسرعة معالجته، مؤكدين أن ذلك يُسهم كثيرًا في نقلة مميزة ومتغيرة للمحافظة بعيدًا عن المشوهات البصرية، وتحسين المظهر العام خصوصًا المواقع الخدمية، متمنين مواصلتها ذلك الجهد حتى آخر مشوه بصري.