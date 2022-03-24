بالصور .. جهود مكثفة ترصد مظاهر التشوه البصري وتحسن المشهد الحضري بالطائف

وشملت أعمال ومشروعات مبادرة معالجة التشوه البصري، عدة مجالات منها النظافة العامة، حواجز الحفريات، حفر الشوارع، أعمدة الإنارة، الأرصفة المتهالكة والسيارات المهملة وحاويات النظافة، وتهدف المبادرات إلى تحقيق عددٍ من الأهداف تتمثل في : تقليص عناصر التشوه البصري عن طريق إزالة مخلفات البناء. وتحسين مظهر حاويات النفايات، وإزالة اللوحات التجارية المخالفة، وإزالة السيارات التالفة، وإزالة الكتابات على الجدران، وإزالة المظلات والهناجر الحديدية المخالفة، والحد من تنظيم ظاهرة الباعة الجائلين، وتسوير أراضي الفضاء واستغلالها كمساحات إعلانية تتضمن "صياغة نظام جديد يلزم أصحاب الأراضي الفضاء، برصفها وتسويرها أو استغلالها بأساليب مناسبة، كالاستفادة من الحواجز في الدعاية"، وتنفيذ حملات تفتيشية من حينٍ لآخر، وتنفيذ مبادرات وحملات للمجتمع للمشاركة في إزالة بعض هذه العناصر، وتنفيذ مشروعات تحسين عمراني لمحاور الحركة في المدن.