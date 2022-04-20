بالصور .. خادم الحرمين يستقبل أمراء المناطق بمناسبة اجتماعهم السنوي التاسع والعشرين

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، في قصر السلام بجدة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، أصحاب السمو أمراء المناطق بمناسبة اجتماعهم السنوي التاسع والعشرين، وهم الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، والأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، و الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، و الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، و الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، و الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، و الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، و الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف.